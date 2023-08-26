В кабмине определились с условиями господдержки технопарков в России

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В России определены условия оказания господдержки технопаркам, работающим в сфере высоких технологий. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт кабмина.

«Главное из этих условий — практическое внедрение компаниями-резидентами научно-технических и инновационных разработок в производство промышленной продукции, а также выведение на рынок новых продуктов, технологий и услуг», — уточняется в сообщении.

Согласно постановлению, в рамках господдержки технопарки могут рассчитывать на частичное возмещение государством затрат по созданию, модернизации или реконструкции объектов инфраструктуры в зависимости от уплаченных резидентами парков налогов и таможенных пошлин.

Напомним, что на территории Калининградской области функционирует несколько технопарков, в частности «Технополиса GS» в Гусеве, который позиционируют как первый в России «частный инновационный кластер», а туристам презентуют как аналог Кремниевой долины в США.

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