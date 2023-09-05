В Гвардейском округе выделяют земли для пункта сбора и налива нефти

У поселка Озерки в Гвардейском округе выделяют земельный участок под пункт сбора и налива нефти, информация об этом была размещена на сайте правовых актов.



Площадь участка составляет 12 тыс. квадратных метров, в настоящее время его предполагаемое использование заключается в сельскохозяйственных работах. Инициатором перевода земли из одного статуса в другой стал «Лукойл-Калининградморнефть». Предполагается, что на участке будет размещен пункт сбора и налива нефти Семеновского месторождения, расположенного в Правдинском округе.