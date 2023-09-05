В России зафиксирован рост цен на книги

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Средняя цена проданной бумажной книги в магазинах за год выросла на 7,4% и составила 446,9 рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации книгораспространителей (АСКР).

Основная причина роста цен в книжных магазинах — повышение цен издательствами. Как сообщил газете совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, в 2022 году произошел «серьезный скачок» цен на бумажные книги: они выросли на 15 —20%. «Ключевой фактор — увеличение себестоимости производства на 30%».

Помимо этого, «Ведомости» ссылаются на слова гендиректора типографии «Парето-принт» Павла Арсеньева, который сказал, что рост цен — результат удорожания логистики: «Большая часть материалов (краски, клей, нитки и проч.) и запчастей для полиграфической техники импортируется». Еще одна причина — рост курсов доллара и евро к рублю.

«На повышение отпускных цен влияет и рост затрат на оплату зарубежных прав и авторских отчислений иностранным авторам», — также сообщило издание, ссылаясь на заявление гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина.

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