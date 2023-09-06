Аналитики: оливковое масло, подорожавшее на 50%, продолжит расти в цене, но это не критично

За полгода 2023-го рост цен в России на оливковое масло из Греции, Италии, Турции и Туниса составил 50% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. На цены повлияло снижение объемов урожая оливок в странах-экспортерах, а также ослабление курса рубля к евро. Об этом сообщает «Business FM Калининград» со ссылкой на данные аналитиков Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

При этом в ассоциации уверены, что резкий рост цены оливкового масла не нанесет удар по финансовому состоянию большинства россиян, которые чаще покупают менее дорогое подсолнечное масло. Также в организации допустили дальнейший рост цен на оливковое масло, но уточнили, что процесс будет постепенным, так как пока во многих торговых сетях есть запасы, сформированные до корректировки оптовых цен.