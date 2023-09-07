Калининградстат: за 10 лет цены на мясную продукцию в регионе выросли в среднем вдвое

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За 10 лет в Калининградской области цены на мясную продукцию выросли в среднем в два раза. Это следует из данных Калининградстата.

Согласно представленной статистике, наименее подорожала за этот период говяжья печень: в 1,6 раза — со 148,39 руб. до 250-ти. Также менее чем в два раза — 1,8 — подорожала свинина бескостная — с 230,55 руб. в 2013 году до 416,23 руб. в 2023-м.

По остальным позициям цены увеличились в 2 раза и выше. Так, мясной фарш подорожал почти на 183 рубля, до 365,78 руб. Говядина (кроме бескостной) за 10 лет прибавила в цене почти 279 рублей, а бескостная — 337. Цены на нее в первом полугодии 2023-го составили 519, 84 руб. и 668 руб. соответственно. Куры подорожали со 109, 66 руб. до 200, 12 руб. Баранина — с 326,18 руб. до 618,42 руб.

Готовая мясная продукция также заметно подорожала: цены на сосиски, сардельки, вареную и полукопченую колбасу выросли в среднем на 230-330 руб. При этом сырокопченая колбаса прибавила в цене почти 634 руб.: если 10 лет назад она стоила 475,85 руб., то в первом полугодии 2023-го — 1109,70 руб.

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