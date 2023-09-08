Бизнес-омбудсмен региона: предприниматели стали чаще жаловаться на претензии налоговой

В 2023 году калининградский бизнес стал чаще жаловаться на претензии налоговой службы, сообщила уполномоченная по защите прав предпринимателей региона Светлана Нижегородова на заседании областного правительства 7 сентября.

«Тенденция текущего года — это резкое увеличение жалоб предпринимателей на претензии налоговых органов в части превышения лимитов УСН (Упрощенной системы налогообложения — прим. „Нового Калининграда“). Так называемое дробление бизнеса. Эта проблема существует давно, были единичные обращения, но на текущий момент можно говорить о достаточно существенном количестве таких жалоб», — рассказала бизнес-омбудсмен.

Суть проблемы состоит в том, что лимиты по доходам для применения УСН давно не увеличивались и не соответствуют уровню инфляции, отметила Светлана Нижегородова. «И наши предприниматели говорят о том, что невозможно перейти с льготной упрощенной системы налогообложения на основную ввиду огромной разницы в налоговой нагрузке и отсутствии переходного периода, который необходим для растущего бизнеса», — пояснила она.

Лимиты по доходам упрощенной системы налогообложения сейчас доступны только для микробизнеса, заявила Нижегородова. «И самый, конечно, болезненный вопрос — это возможность претензий налоговых органов за прошлые периоды. Предприниматели понимают, что потенциальные претензии, которые могут быть предъявлены за предыдущий период, могут грозить потерей бизнеса», — пояснила бизнес-омбудсмен.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил провести встречу представителей налоговой службы и бизнеса. Он также отметил, что обсуждал вопрос УСН с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и предлагал ввести переходный период с упрощенной на основную систему налогообложения длиной «хотя бы в год, чтобы иметь возможность и запас времени для трансформации и перестройки». «Для регионов это тоже достаточно сложное решение, потому что УСН — это региональный налог. Мы все болезненно сейчас реагируем, с учетом достаточно большого количества новых региональных обязательств, тем не менее предложение такое мы озвучили». — сказал Антон Алиханов.

По словам Антона Алиханова, Михаил Мишустин поддержал предложение по пересмотру лимитов для малого и среднего бизнеса. Региональные власти высказывались за то, чтобы увеличить его вдвое. «Скорее всего, мы мы будем целиться в цифру 500 млн рублей, что касается основных средств», — отметил глава региона.

Напомним, с 1 января 2023 года для перехода на упрощенную систему налогообложения лимит предельного размера дохода за девять месяцев 2022 года для юридических лиц не должен превысить 141,4 млн рублей.