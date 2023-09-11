Калининградская область попала в ТОП-10 регионов по доле занятых в малом и среднем бизнесе

В Калининградской области доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности населения, работающего в экономическом секторе, за год выросла до 44,6%. Таких предпринимателей в регионе сейчас 241,8 тыс. человек. Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес опубликовало РИА «Новости».



Калининградская область занимает 8 строчку рейтинга. Число жителей региона, занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, выросло за год на 2,8%. Возглавляет рейтинг Москва. Малым и средним бизнесом в столице занимаются порядка 66% жителей в общей численности населения, работающего в экономике. Нижнюю строчку рейтинга занимает республика Ингушетия, где указанный показатель едва превышает 12%.

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА «Рейтинг» по данным Единой межведомственной информационно — статистической системы (ЕМИСС) и Росстата.

Ранее сообщалось, что предприниматели Калининградской области стали чаще жаловаться на претензии налоговой службы.

По данным Калининградстата, число занятых жителей региона в 2022 году составляло 528,3 тыс. человек.