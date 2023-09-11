Лапин: санкции лишили наши рыбодобывающие компании возможности полноценно обслуживать суда

Масштабные антироссийские санкции, к которым с 1 сентября присоединились и Фарерские острова, лишили наши рыбодобывающие компании возможности обслуживать суда в ближайших к промыслу портах, осуществлять бункеровку и смену экипажей. Об этом заявил на полях Международной практической конференции «Рыбопереработка 2023. Проблемы и решения» президент Калининградской ТПП Феликс Лапин.

«Этот запрет приводит к необходимости в корне менять технологию добычи и переработки рыбы, — подчеркнул Лапин. — Полагаю, пора подумать о разработке государственной программы по строительству рефрижераторов, бункеровщиков, плавбаз, которые смогут принимать рыбу у промысловиков, снабжать их всем необходимым, перерабатывать улов в море. Вряд ли сегодняшние промысловые компании смогут решить эту задачу самостоятельно».

Среди проблем отрасли глава КТПП обозначил существенный рост логистических расходов на доставку океанической рыбы к месту переработки, недостаток на рынке «правильной» жести, влияющих на цену металла. У производителей консервов есть вопросы и к «гуляющей» толщине российской жести, из-за чего отказывает высокоточное импортное оборудование, и к качеству защитного лакового покрытия.

«Везём жесть из Юго-Восточной Азии, что существенно удорожает тару, — уточнил Лапин. — Фактически покупатели, выбравшие российские консервы, 50-70% платят именно за банку, а не за её содержимое. Стоимость сырья, жести давит на цену, снижает рентабельность производства. К сожалению, появилась тенденция решать эту проблему за счет качества продукции. Удивительно, но в продаже появились шпроты с головой или сдобренные жидким дымом, что позволяет существенно сэкономить, исключив этап копчения. Недобросовестные производители смешивают дорогую томатную пасту с дешевым яблочным пюре, снижают количество рыбы в банке, продавая бульон. Сиюминутное желание сэкономить в долгую приведёт к отказу потребителей от рыбных консервов, их переход на относительно дешёвые консервированные курятину и свинину. Если мы опустим планку качества, то потребитель уйдёт. Пострадают и те, кто выпускает отличную продукцию и приверженцы экономии».