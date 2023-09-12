Помощник Путина заявил о «предпосылках для более крепкого рубля в ближайшие месяцы»

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Уже в ближайшие месяцы возможно укрепление курса российского рубля. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая во вторник на сессии в рамках Восточного экономического форума, пишет«Интерфакс».

«Фундаментальные факторы, платежный баланс, уверенное исполнение бюджета, очень хорошие прогнозы по бюджету, замедляющееся кредитование все это создает предпосылки для более крепкого рубля в ближайшие месяцы», — считает Орешкин.

Как уточняет информагентство, накануне, комментируя ситуацию на валютном рынке, помощник президента сказал, что «рынок прошел пиковые значения». «В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке, — пояснил он. — Ситуация с доходами бюджета развивается по верхней границе ожиданий. По итогам года бюджет сложится с дефицитом 2% ВВП или меньше, что лучше параметров, заложенных на этот год. Наибольший позитив демонстрирует динамика ненефтегазовых доходов».

По мнению Орешкина, «при определенных сценариях бюджет следующего года может быть исполнен с профицитом».

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