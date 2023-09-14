В региональном правительстве рассказали, что наценка на топливо в Калининграде ниже, чем в СЗФО

В региональном правительстве рассказали, что наценка на топливо в Калининграде ниже, чем в СЗФО
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Топливный кризис

В правительстве Калининградской области рассказали, что наценка на топливо в регионе ниже, чем в других областях Северо-Запада. Такое заявление по итогам совещания с топливно-энергетическими компаниями сделал заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

«Традиционный для Калининградской области паритет цен на рынке топлива выдерживается и в текущей ситуации, — отметил Александр Рольбинов. — В нашем регионе стоимость объективно отражает обстановку в целом по стране. Мы за этим внимательно следим. Также находимся в контакте с коллегами из ФАС региона, которые проводят проверку формирования ценообразования от закупки до реализации потребителю. У нас сформированы необходимые запасы топлива для обеспечения потребностей региона, все ресурсы продолжают поступать бесперебойно».

Рольбинов также объяснил, почему несмотря на большее расстояние перевозки в калининградском направлении, в Калининграде наценка на топливо в рознице ниже, чем по Северо-Западу. По его словам, дополнительные расходы на транспортировку по сухопутному маршруту составляют около 5 рублей на литр, а разница в цене с другими регионами — 2-3 рубля, так как часть затрат продавцы топлива берут на себя «из-за сложившейся высокой конкуренции на областном рынке».

Напомним, что ранее управление Федеральной антимонопольной службы в регионе сообщило, что занимается выяснением причин роста цен на автомобильное топливо.

В министерстве развития инфраструктуры в свою очередь указали, что основная причина подорожания топлива — это увеличение закупочной стоимости.

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