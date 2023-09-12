В областном правительстве заявили, что ФАС «выясняет причину» роста цен на топливо

Управление Федеральной антимонопольной службы в регионе выясняет причину роста цен на автомобильное топливо. Об этом сообщило областное министерство развития инфраструктуры в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова.



«Сейчас региональное управление Федеральной антимонопольной службы выясняет причину роста цен и порядок формирования их на нефтепродукты с субъектами, осуществляющими поставку бензина на территорию нашей области», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также указали, что основная причина подорожания топлива — это увеличение закупочной стоимости. «В Калининградской области отсутствуют нефтеперерабатывающие заводы, а такие компании как „Лукойл“, „Роснефть“, „Нефтегаз“, „Сургутнефтегаз“ являются розничными продавцами. Основную часть цены составляет оптовая цена и услуги транспортировки», — отметили в мининфраструктуры.