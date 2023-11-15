ЦБ: если не увидим устойчивого замедления инфляции, вновь повысим ключевую ставку

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Центробанк допускает очередное повышение ключевой ставки, если не зафиксирует устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий. Об этом заявила зампред регулятора Ольга Полякова, выступая на ХI Конгрессе финансистов Казахстана, пишет ТАСС.

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами и за прошедший период мы подняли ее на 7,5 п.п. — до 15% годовых. При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — пояснила она.

Напомним, в октябре Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 2 п. п., до 15% годовых, указав на значительное усиление текущего инфляционного давления. Это стало четвертым подряд повышением ключевой ставки с июля текущего года.

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