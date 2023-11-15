В областном минэкономразвития рассказали о темпах инфляции в 2023 году

В Калининградской области ожидают годовую инфляцию в размере 7,8%. Об этом сообщила в среду, 15 ноября, министр экономразвития области Вероника Лесикова во время заседания комитета регионального Заксобрания по экономической политике и развитию инфраструктуры.

«В октябре 2023 года к декабрю 2022 года индекс потребительских цен составил 5,5%. Цены на продовольственные товары выросли на 3,7%, на непродовольственные товары — на 6%, на услуги — на 8,2%, — сообщила Лесикова, — Картина инфляции в этом году схожа с российской, схожи наши оценки на конец года и прогноз на 24-26 год».

Со слов министра, на конец 2023 года в Минэкономразвития РФ ожидают инфляцию на уровне 7,7%, в Калининградской области — 7,8%. В 2024 году прогнозируется сокращение инфляции до 4,5% по России и до 4,9% в Калининградской области.

Ранее эксперты сообщали об опережающем общероссийские темпы росте цен в регионе. В частности, об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

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