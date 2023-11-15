Власти рассказали о прогнозируемых размерах средней зарплаты в 2026 году

Прогнозируемый размер среднемесячной заработной платы в Калининградской области в 2026 году составит почти 68 тысяч рублей. Об этом сообщила в среду, 15 ноября, министр экономразвития области Вероника Лесикова во время заседания комитета регионального Заксобрания по экономической политике и развитию инфраструктуры.



«Мы рассчитываем на положительный эффект от комплекса мер поддержки бизнеса и от поддержки новых инвестпроектов. В 2026 году при заданном уровне инфляции и заданных темпах реальной заработной платы средний размер заработной платы достигнет почти 68 тысяч рублей», — сообщила Лесикова.

Напомним, среднемесячная номинальная зарплата, начисленная в январе-августе 2023 года, в крупных, средних и малых организациях, по официальной статистической информации, составила 52094,9 рубля.