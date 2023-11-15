Литва расширила список запрещенных к провозу по ее территории товаров

Литва расширила список товаров двойного назначения, которые запрещается провозить через ее территорию в третьи страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«В список товаров, транзит которых через Литву запрещен, дополнительно включены центры механической обработки, токарные, сверлильные, фрезерные и некоторые другие группы станков, оптические и полупроводниковые носители, гальванические элементы и батареи на основе диоксида марганца, лития, грузовые автотранспортные средства, барометры», — цитирует агентство сообщение.

По мнению литовской стороны, эта продукция может быть использована в военном производстве. «Такие грузы экспортируются в страны Центральной Азии, откуда переправляются в Россию и Белоруссию», — отмечают в пресс-службе.

Как поясняет ТАСС, в июле Вильнюс ввел ужесточенные правила транзита товаров через Россию и Белоруссию. Правительство установило 57 групп товаров, при перевозке которых необходимо предоставить декларацию от изготовителя. В ней должны быть указаны продавца (экспортера) продукции и покупатель в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию России и Белоруссии. Среди групп товаров, в отношении которых введен этот порядок, преобладали электроника и ее компоненты, химические материалы и пр.