Госдума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета с дефицитом в 1,5 трлн

Все новости по теме: Экономика

Госдума утвердила проект федерального бюджета на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов с дефицитом в 1,5 трлн рублей. Документ, внесенный правительством в конце сентября, был принят в третьем чтении на заседании в пятницу, пишет «Интерфакс».

Согласно документу доходы в 2024 г. составят 35 трлн 065,3 млрд руб., в 2025 г. — 33 трлн 552,4 млрд. руб. и в 2026 г. — 34 трлн 051,0 млрд руб., в том числе прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2024 г. — 1 трлн 821,1 млрд руб., в 2025 г. — 1 трлн 835,7 млрд руб., в 2026 г. — 1 трлн 844,8 млрд руб.

Расходы в следующем году запланированы на уровне 36 трлн 660,7 млрд руб., в 2025 г. — 34 трлн 382,8 млрд руб., в 2026 г. — 35 трлн 587,4 млрд руб.

Дефицит федерального бюджета в 2024 г. составит 1 трлн 595,4 млрд руб., в 2025 г. — 830,5 млрд руб., в 2026 г. — 1 трлн 536,4 млрд руб.

Согласно прогнозу, уровень инфляции: в 2024 г. — не превысит 4,5%; в 2025 г. — 4%; в 2026 г. — 4%.

При этом величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в 2024г. составит 15 453 руб., для трудоспособного населения — 16 844 руб., пенсионеров — 13 290 руб., детей — 14 989 руб.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter