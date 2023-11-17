Доходы от экспорта калининградской сельхозпродукции сократились на 5%

Доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции из региона сократились на 5%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Артем Иванов во время оперативного совещания правительства Калининградской области в пятницу, 17 ноября.



«За десять месяцев 2023 года объем экспортных поставок продукции АПК составил 1 млрд 600 млн долларов США, что на 5% меньше показателей аналогичного периода 2022 года, при этом в натуральном весе экспорт увеличился на 28%. Наибольший удельный вес в экспорте занимает продукция масложировой области, доля которой занимает 70% от общего объема экспорта», — заявил министр.

Ранее стало известно, что после введения санкции ЕС из-за специальной военной операции на Украине пострадало около 70% калининградских предприятий.

Эксперты сообщали об опережающих общероссийские темпах роста цен в регионе.