Правительство решило снять запрет на экспорт бензина из РФ

Правительство России с 17 ноября снимает запрет на экспорт бензина. Решение принято в связи с насыщением внутреннего рынка, а также в целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минэнерго.



Ограничение действовало с 21 сентября. В министерстве заявили, что в течение двух месяцев «при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации».

В Минэнерго отметили, что с момента введения запрета на экспорт биржевые оптовые цены на бензин «существенно снизились», а запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн. Ведомство допустило, что в случае необходимости запрет могут ввести вновь. Для принятия оперативных мер продолжается мониторинг производственных и ценовых показателей.