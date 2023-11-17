Правительство решило снять запрет на экспорт бензина из РФ

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Правительство России с 17 ноября снимает запрет на экспорт бензина. Решение принято в связи с насыщением внутреннего рынка, а также в целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минэнерго.

Ограничение действовало с 21 сентября. В министерстве заявили, что в течение двух месяцев «при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации».

В Минэнерго отметили, что с момента введения запрета на экспорт биржевые оптовые цены на бензин «существенно снизились», а запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн. Ведомство допустило, что в случае необходимости запрет могут ввести вновь. Для принятия оперативных мер продолжается мониторинг производственных и ценовых показателей.

Ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива были введены в целях стабилизации цен. В октябре в правительстве заявляли, что стоимость бензина и дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже уменьшилась на 16 и 21% соответственно.

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