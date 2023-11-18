Переработчики заявили, что не смогут принять все промышленные отходы после закрытия полигонов

Закрытие с 10 ноября мусорных полигонов для вывоза промышленных отходов было ошибкой. Такую мысль в ходе дискуссии на площадке Калининградской торгово-промышленной палаты в пятницу, 17 ноября, озвучил председатель Регионального союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко. По его словам, этот шаг стал несвоевременным, и промышленники оказались к нему не готовы.



«Нам нужно было пообщаться перед тем, как принимать эти решения, — заявил Лавриненко. — Есть действительно сложные группы отходов. Они перерабатываются, но не в том объеме, который образуется на территории региона. Руководители [перерабатывающих] предприятий, которые вложили свои собственные деньги без поддержки государства сейчас пытаются нести бремя, чтобы соответствовать тем требованиям, которое заложило правительство России. Не потянут они те объемы, которые формируют федеральные предприятия и компании».

Лавриненко добавил, что твердые отходы, накопленные предприятиями, «еще могут полежать месяц-два», но есть и отходы приготовленные для захоронения на полигонах.

«Переработчики не смогут все принять, сепарировать и обезвредить. Этот вопрос по определенным видам отходов уже сегодня нужно решить, чтобы часть отходов, которая не может попасть на наши предприятия, уже сегодня по вашему поручению, — обратился он к министру природных ресурсов и экологии Олегу Ступину, — должна идти на полигоны для захоронения на прежних условиях».

Лавриненко также сообщил, что на данный момент не до конца сформирован рынок заказа товарной продукции.

«Спасибо, как говорится, за подгон предприятий, но мы не сможем „съесть“ и переработать то, что формируется, а, переработав, не сможем продать то, что мы переработали в товарную продукцию», — пояснил он и указал на необходимость оказания переработчикам финансовой поддержки.

Несмотря на то, что перерабатывающие предприятия, по словам Лавриненко, не справятся с объемами промышленных отходов, председатель Регсоюза сообщил, что порой его предприятия простаивают, так как загружены «на 10-15, максимум 20%».

Напомним, что в ходе той же встречи министр Олег Ступин заявил, что решение о закрытии действующих полигонов было принято потому, что они подходят к исчерпанию своих мощностей, а новые полигоны с учетом промышленных отходов еще только строятся.