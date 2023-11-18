Калининградские мусорные полигоны временно прекратили прием отходов от промышленных предприятий

Калининградские мусорные полигоны временно прекратили прием отходов от промышленных предприятий
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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С 10 ноября мусорные полигоны Калининградской области временно не принимают отходы от промышленных предприятий. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин во время встречи с промышленниками и переработчиками на площадке Калининградской торгово-промышленной палаты в пятницу, 17 ноября.

«Мы анонсировали [эту меру] и не раз. Может, наши выступления в СМИ просто не особо слушают, — прокомментировал запрет на прием отходов Ступин. — Конечно, с промышленными отходами мы будем работать, задача поставлена президентом по снижению захоронения этих отходов. Мы столкнулись с банальными накопленными проблемами: наши полигоны ТКО проектировались и строились, в основном, за федеральные деньги и были рассчитаны на население, именно на твердые коммунальные отходы, а „промку“ не учитывали».

Ступин также отметил, что действующие полигоны подходят к исчерпанию своих мощностей, а новые полигоны с учетом промышленных отходов еще только строятся.

«Если мы оставим все так, на следующий год у нас будет стопроцентная заполняемость, и у нас просто физически не будет возможности принимать ни ТКО, ни промышленные отходы, — добавил министр. — Сейчас мы начали первый этап перехода».

«Новому Калининграду» Олег Ступин пояснил, что пока прием отходов от предприятий остановлен на две недели, «чтобы перевести с расчета по завозу с кубов на тонны и проводить учет промышленных отходов через весовой контроль».

«Также мы вводим требование по запрету смешивания отходов из разных категорий и разных видов. Цель — четкий учет, снижение риска мошенничества со стороны тех, кто отходы завозит, а также снижение рисков техногенных аварий на полигоне», — добавил министр.

Напомним, что ранее Ступин уже сообщал об скорой выработке действующих полигонов. Также министр напоминал о строительстве в рамках концессионного соглашения мусоросортировочного комплекса в Корнево Багратионовского района. По его словам, «его реанимировали совместными усилиями правительства».

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