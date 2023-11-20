Калининградская область оказалась в середине российского рейтинга уровня зарплат

Все новости по теме: Экономика

Калининградская область заняла 41 место в рейтинге регионов России по уровню зарплат. Диапазон типовых зарплат в регионе составил 26-54 тысячи рублей, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, доля работающих с доходом более 100 тысяч рублей в месяц составляет 6,9%. Менее 20 тысяч рублей в месяц зарабатывают 13,8% жителей региона. В прошлом году эти показатели оценивались в 3,7% и 20,9% соответственно.

Лидером среди регионов с высокими зарплатами на протяжении четырех лет остается Чукотский автономный округ, где более половины работников получают 100 тысяч рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, на третьем — Магаданская область. Москва — на пятой строчке рейтинга, Санкт-Петербург — на одиннадцатой.

Большая доля низкооплачиваемых работников отмечена в Чеченской Республике — 35,6%, в Ингушетии — 34,1%, Дагестане —32,2%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter