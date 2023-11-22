Проект завода, с которым Алиханов связывает заморозку цен на хлеб, прошел экспертизу

Проект завода компании «Атлантис» по производству панировочных сухарей прошел негосударственную экспертизу. Информация об этом появилась в среду, 22 ноября, на сайте единого реестра заключений.

Предполагается, что новый завод должен появиться в поселке Совхозном Багратионовского муниципального округа. Проектная документация была подготовлена компанией «Сантермо-проект». Согласно предоставленной информации, экспертизу прошел откорректированный проект строительства.

Напомним, ранее губернатор Антон Алиханов во время оперативного совещания правительства сообщал о планах «Атлантиса» создать завод по изготовлению панировочных сухарей в регионе. В рамках этого проекта представители компании и областного правительства договорились об изготовлении хлеба по фиксированной стоимости за счет государственной субсидии.

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