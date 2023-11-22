Один из исключаемых участков калининградского порта отдают под заводы «Автотора»

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На одном из земельных участков, которые исключают из границ морского порта Калининград, запланировано строительство заводов «Автотора». Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции после доклада об областном бюджете в Заксобрании региона в среду, 22 ноября.

Он отметил, что корректировка границ порта предполагает освобождение трех территорий. Участок под заводы «Автотора» примыкает к предприятиям «БалтТехПром» и «Экопэт». «Там будет размещено их большое производство», — сказал Алиханов, добавив, что запланированные предприятия связаны с «литьем, компонентами и так далее». «Это исключительно формальный процесс, им нужно было, чтобы производственные мощности там разместить», — пояснил глава региона.

На второй территории, по предварительным данным, расположен заправочный комплекс госпредприятия «Нацрыбресурс». Третий участок — причал напротив ювелирного магазина «Дарвин» и кофейни «Элеватор». «Очевидно, это уже не порт в плане фактического использования много лет. То есть эта территория нами просто будет благоустраиваться», — отметил Алиханов.

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об исключении земельных участков из границ морского порта Калининград. В пресс-службе федерального кабмина поясняли в ответ на запрос «Нового Калининграда», что речь идет о территориях, на которых не ведется деятельность в целях торгового мореплавания. В правительстве также сообщали, что на землях, выведенных из границ порта, планируют построить предприятия по производству импортозамещающей продукции и «реализовать проекты по созданию комфортной городской среды и благоприятных условий для жизни в Калининградской области».

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