Один из исключаемых участков калининградского порта отдают под заводы «Автотора»

На одном из земельных участков, которые исключают из границ морского порта Калининград, запланировано строительство заводов «Автотора». Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции после доклада об областном бюджете в Заксобрании региона в среду, 22 ноября.



Он отметил, что корректировка границ порта предполагает освобождение трех территорий. Участок под заводы «Автотора» примыкает к предприятиям «БалтТехПром» и «Экопэт». «Там будет размещено их большое производство», — сказал Алиханов, добавив, что запланированные предприятия связаны с «литьем, компонентами и так далее». «Это исключительно формальный процесс, им нужно было, чтобы производственные мощности там разместить», — пояснил глава региона.

На второй территории, по предварительным данным, расположен заправочный комплекс госпредприятия «Нацрыбресурс». Третий участок — причал напротив ювелирного магазина «Дарвин» и кофейни «Элеватор». «Очевидно, это уже не порт в плане фактического использования много лет. То есть эта территория нами просто будет благоустраиваться», — отметил Алиханов.