За месяц цена на помидоры в Калининградской области выросла на треть. Об этом сообщает Калининградстат в ежемесячном мониторинге стоимости продовольственных продуктов.



Средняя цена за один кг свежих томатов в октябре составила 221,66 руб., что на 32,20% больше, чем в сентябре. Вторую позицию в списке подорожавших за месяц продуктов занимают куриные яйца, их стоимость поднялась на 19,93% и достигла 102,88 руб. Заметно, на 11,34%, подорожали свежие грибы, их стоимость за кг продукта составила 331,92 руб. На 8,67% подорожали сухие приправы и специи, их цена выросла до 2 745,51 руб. за кг. Пятую строчку занимают овсяные хлопья, они поднялись в цене на 6,54%, до 116,63 руб.

За месяц сильнее всего потеряли в цене свекла (16,39%), белокочанная капуста (11,61%), картофель (11,05%), лимоны (8,94%) и морковь (8,93%).

По отношению к октябрю прошлого года заметней всего выросли в цене томаты (54,33%), апельсины (43,05%), груши (40,21%), виноград (29,78%) и яблоки (27,23%).

За год значительней всего потеряли в цене гречневая крупа (27,85%), картофель (20,59%), белокочанная капуста (16,53%), замороженные ягоды (12,71%) и овсяная крупа (11,32%).

Напомним, губернатор Антон Алиханов связывал резкий рост цен на яйца в регионе с тем, что представители компании «Долгов групп» вышли из договоренности на фиксацию стоимости продукции. Среди причин роста цен на яйца в целом по стране он назвал вспышки птичьего гриппа.