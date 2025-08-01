Ростех: до 2/3 изделий из янтаря могут являться подделкой

Госкорпорация Ростех продолжает работу над введением маркировки янтаря на базе системы «Честный знак». Как сообщил на пленарной сессии VIII международного форума янтарной промышленности «Amber Forum» исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко, маркировка — это вынужденная мера, которая поможет в том числе решить проблему с подделкой янтаря.



«По некоторым оценкам, 20% янтарной продукции все-таки является контрафактной. Мы все знаем инклюзы. А как хулиганят люди, которые занимаются контрафактной продукцией? Берут насекомое, заливают его эпоксидной смолой и выдают его за инклюзы, — рассказал Евтушенко. — По некоторым категорическим оценкам, контрафактными могут быть две трети изделий — такие цифры дали эксперты. В две трети не очень верится, но в 20% охотно верю, что такое есть».

Евтушенко рассказал, что пока еще не принят нормативный акт Правительства по маркировке янтаря, «но есть пилотный проект». «Сейчас мы внедряем пилот с применением искусственного интеллекта, технического зрения, чтобы автоматически определять, какая фракция янтаря добывается», — добавил он.

По данным Ростеха, кроме выявления поддельной продукции, это позволит решить еще несколько задач: избежать вывоза за пределы Калининградской области один сорт янтаря под видом другого; решить вопрос, связанный с реализацией готовой продукции, изготовленной из нелегального сырья, приобретенного на черном рынке, а не у Калининградского янтарного комбината.

«На текущий момент выработана оптимальная схема осуществления маркировки, подобрано оборудование, разработано программное обеспечение. Сейчас идет апробация технологического решения по сортировке янтаря. В этом году будет готово первое рабочее место для оператора по маркировке янтаря. Рассчитываем, что в 2026 году это решение начнет тиражироваться и обеспечит сквозную прослеживаемость янтаря на всех этапах — от добычи до конкретного изделия», — добавили в Ростехе.

По словам Евтушенко, цель госкорпорации — запуск системы маркировки на федеральном уровне, с принятием соответствующих нормативных правовых актов.