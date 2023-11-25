Калининградстат подсчитал размер среднемесячной зарплаты в регионе в 2023-м

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций региона в январе-сентябре 2023 года составила 52122,6 рубля. Такие данные опубликовал Калининградстат.

Как уточняют в ведомстве, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года зарплата выросла на 13,1%. При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-сентябре 2023 года составила 106,9% к соответствующему периоду 2022 года.

Согласно данным за сентябрь, среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций по итогам первого месяца осени составила 52348,0 рублей. По сравнению с аналогичным показателем 2022 года она выросла на 13,7%, по сравнению с августом 2023 года — на 0,3%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2023 года составила 106,4% к уровню сентября 2022 года и 99,3% - к уровню августа 2023 года.

Напомним, в конце октября в областном правительстве в ответ на запрос «Нового Калининграда» сообщили, что среднемесячный доход от трудовой деятельности в январе-августе в регионе составлял 40892 рублей. При этом ранее Калининградстат давал данные о том, что среднемесячная номинальная заработная плата работников, начисленная в августе 2023 года в крупных, средних и малых организациях составила 52200 рублей. Среднемесячная номинальная зарплата, начисленная в январе-августе 2023 года, в крупных, средних и малых организациях, по официальной статистической информации, составила 52094,9 рубля.

