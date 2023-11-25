Минтранс определился с размером субсидирования полетов по России в 2024-м

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В 2024 году на субсидирование российских авиакомпаний за полеты по РФ будет выделено 25 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев, пишет ТАСС.

«Следующий год мы 25 [млрд рублей направим]», — уточнил Савельев размер субсидий для российских авиакомпаний за выполненные полеты по России. И отметил, что авиакомпании чувствуют себя «уверенно».

По данным информагентства, в прошлом году авиакомпании РФ получили 100 млрд рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций. В этом году субсидирование составило 60 млрд рублей.

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