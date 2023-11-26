Суд назначил заседание по заявлению Дмитрия Пурима о пересмотре дела об акциях порта

Областной арбитражный суд принял заявления бизнесмена Дмитрия Пурима и компании «Коксохимтранс» о пересмотре решения по делу об изъятии 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. Информация об этом опубликована в картотеке суда.
Пурим и «Коксохимтранс» потребовали пересмотреть судебный акт первой инстанции «по вновь открывшимся обстоятельствам». Рассмотрение заявлений назначено на 18 декабря. Прокуратуре РФ, ФАС, Калининградскому морскому торговому порту и другим участникам процесса требуется представить в суд свои отзывы до 14 декабря.
В начале ноября Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассации участников сделок по продаже 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. Жалобы подавали Дмитрий Пурим и гражданка Марина Дубинина, продавшая ему 3,5% ценных бумаг, а также зарегистрированная в шотландском Эдинбурге фирма Orneto Partners LP и продавшая ей 43% акций компания «Коксохимтранс».
Сделки с последствиями: что рассказали в суде о продаже акций Калининградского торгового портаВ мае первая инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры, поданный совместно с ФАС. В надзорном ведомстве посчитали, что «группа лиц, в которую входит иностранный инвестор», установила контроль над Калининградским морским торговым портом, указав, что сделки не согласовали с Правительством РФ. Предприятие сочли организацией, имеющей «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Прокуратура требовала взыскать в доход государства 46 500 незаконно проданных ценных бумаг.