Суд назначил заседание по заявлению Дмитрия Пурима о пересмотре дела об акциях порта

Областной арбитражный суд принял заявления бизнесмена Дмитрия Пурима и компании «Коксохимтранс» о пересмотре решения по делу об изъятии 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. Информация об этом опубликована в картотеке суда.



Пурим и «Коксохимтранс» потребовали пересмотреть судебный акт первой инстанции «по вновь открывшимся обстоятельствам». Рассмотрение заявлений назначено на 18 декабря. Прокуратуре РФ, ФАС, Калининградскому морскому торговому порту и другим участникам процесса требуется представить в суд свои отзывы до 14 декабря.

В начале ноября Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассации участников сделок по продаже 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. Жалобы подавали Дмитрий Пурим и гражданка Марина Дубинина, продавшая ему 3,5% ценных бумаг, а также зарегистрированная в шотландском Эдинбурге фирма Orneto Partners LP и продавшая ей 43% акций компания «Коксохимтранс».

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