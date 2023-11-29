Проект строительства 26-этажного дома на Острове получил финансирование в 2,4 млрд рублей

Проект строительства многоэтажного жилого здания на триста семей получил финансирование от банка «Дом.РФ» в размере 2,4 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте финансовой структуры.



Площадь запланированного дома составляет 33,4 тыс. кв. м, высотность — 26 этажей. Жилой комплекс, получивший название «Форма воды», должен появиться в Московском районе Калининграда в 2027 году. Застройщиком выступает компания «ЭкоЛайн».

«ЖК „Форма воды“ полностью соответствует концепции развития острова Октябрьский. Дом этажностью 26 этажей будет являться определенным акцентом, пространственным ориентиром города Калининград. Проект финансируется за счет привлеченных средств Банка ДОМ.РФ. Компания хочет отметить клиентский подход при рассмотрении вопроса предоставления денежных средств», — заявил владелец компании-застройщика Дмитрий Пивоваров.

Напомним, в 2022 году стало известно, что дочерняя компания екатеринбургского застройщика «Эколайн-Калининград» приобрела два участка на набережной Карбышева на острове Октябрьском за 143,55 млн руб. Градостроительная концепция застройки Острова предусматривает его застройку высотными зданиями.