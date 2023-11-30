Правительство РФ решило продлить мораторий на проверки бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития в десятидневный срок внести в правительство проект постановления о продлении на 2024 год действующего моратория на проверки бизнеса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение кабмина.



Поручение дано по итогам доклада вице-премьера — руководителя Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко на совещании президента Владимира Путина с кабмином. Как отмечает информагентство, проверки продолжат проводить в отношении объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска. Кроме того, исключение будет сделано для проверок, которые проводятся контрольными органами на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.