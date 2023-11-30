За год объем кредитов, взятых калининградскими бизнесменами, вырос почти вдвое

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За первые девять месяцев 2023 года предприниматели из Калининградской области взяли кредитов на 491,6 млрд рублей. Об этом сообщает Центробанк.

Эти показатели превышают результаты за весь прошлый год, в котором бизнесмены взяли в кредит совокупно 485,8 млрд рублей, и на 43% превосходят объем займов за первые девять месяцев 2022 года.

По данным ЦБ, чаще всего кредиты берут представители торговли, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.

За год процент задолженности по кредитам сократился с 3,5 до 2.

Рост объемов кредитования - это общероссийская тенденция, в среднем по стране этот показатель за год составил 19,5%.

В конце октября Центробанк повысил ключевую ставку до 15%, что, как предположила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Светлана Нижегородова, негативно скажется на предпринимательской деятельности в регионе, так как кредиты предпринимателей кредиты привязаны к ключевой ставке.

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