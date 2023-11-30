За год объем кредитов, взятых калининградскими бизнесменами, вырос почти вдвое

За первые девять месяцев 2023 года предприниматели из Калининградской области взяли кредитов на 491,6 млрд рублей. Об этом сообщает Центробанк.



Эти показатели превышают результаты за весь прошлый год, в котором бизнесмены взяли в кредит совокупно 485,8 млрд рублей, и на 43% превосходят объем займов за первые девять месяцев 2022 года.

По данным ЦБ, чаще всего кредиты берут представители торговли, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.

За год процент задолженности по кредитам сократился с 3,5 до 2.

Рост объемов кредитования - это общероссийская тенденция, в среднем по стране этот показатель за год составил 19,5%.