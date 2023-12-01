За два месяца группа компаний «За Родину» не возобновила экспорт рыбных консервов

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Группа компаний «За Родину» не возобновила экспорт рыбных консервов, приостановленный с 1 октября из-за введения гибких экспортных пошлин. Об этом сообщил глава совета директоров предприятия Сергей Лютаревич в разговоре с корреспондентом «Нового Калининграда».

По его словам, компания ждет решения по обращению, которое власти региона и калининградские предприниматели направляли в федеральное правительство. Вместе с тем Лютаревич отметил, что с учетом декабрьской ставки рассматривается возможность возобновления части поставок. «С сегодняшнего дня пошлина уже 5,5%, поэтому возможно, что некоторые отгрузки мы всё-таки сделаем, но не основные. Мы все равно ждем обнуления пошлины для нашей группы товаров, наших кодов», — сказал глава совета директоров ГК «За Родину».

Он также сообщил, что убытков в связи с приостановкой экспорта у предприятия нет. «Мы сейчас просто работаем на склад», — пояснил Лютаревич.

Правительство РФ ввело с 1 октября гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров. Их размер составляет от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты. Пошлина взимается при курсе 80 рублей за доллар и выше. Как сообщала бизнес-омбудсмен Калининградской области Светлана Нижегородова, это отразилось на многих предприятиях региона. По данным агентства «Прайм», в декабре гибкая экспортная пошлина с привязкой к курсу рубля составит 5,5%.

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