Экспорт рыбной продукции из Калининградской области в 2023 году снизился на треть

Калининградские компании увеличили объем добычи рыбы в океане на 2%. По данным на 15 ноября, он составил 195 тыс. тонн. При этом экспорт рыбной продукции существенно снизился, сообщает ТАСС со ссылкой на областное правительство.

В 2022 году регион экспортировал 72 тыс. тонн рыбной продукции, в том числе более 15 млн консервных банок. В 2023 году экспорт составил 47 тыс. тонн, в том числе более 9 млн банок консервов.

Сообщается, что область ведет поставки рыбы и рыбной продукции в другие регионы РФ, а также в Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Молдавию, Таджикистан, Туркмению, Грузию, Монголию и Тайвань. Часть рыбы (путассу, сельдь, сардина, сардинелла, ставрида и скумбрия), вылавливаемой региональными компаниями, ведущими промысел в Атлантическом океане, поставляется на Африканский континент: в Гану, Нигерию, Камерун, Марокко, Мавританию). В 2022 году в этом направлении было экспортировано примерно 47 тыс. тонн рыбы, добавили в пресс-службе областного правительства.

Ежегодно предприятия области производят до 300 тыс. тонн переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков. Выпускается более 100 млн условных банок рыбных консервов. На 1 октября 2023 года объем выпуска переработанной продукции составил 234 тыс. тонн — 108% к уровню аналогичного периода 2022 года, когда было произведено 215 тыс. тонн продукции, в том числе 91 млн условных банок рыбных консервов — 99% к уровню аналогичного периода 2022 года.

Океанический промысел ведут пять калининградских рыбодобывающих компаний. Речь об «удаленных районах Мирового океана», в том числе Атлантике. Всего на добычу выходят 19 крупно- и среднетоннажных судов.

Основными видами промысла являются путассу, сельдь и скумбрия. Пойманную рыбу промысловики замораживают непосредственно на судне. Затем продукция, предназначенная для России, в замороженном виде доставляется транспортными судами в порты Ленинградской области, часть завозится паромами в Калининградскую область для внутреннего потребления, отметили в пресс-службе.

Одновременно промысел ведется в Балтийском море, Куршском и Калининградском заливах, где рыбаки региона добыли порядка 38 тыс. тонн рыбы, в том числе кильки, балтийской сельди (салаки), речной камбалы, трески, леща. Отмечается, что «область полностью обеспечивает сырьем местных производителей рыбной продукции и на 100% удовлетворяет потребности в ней жителей региона».

Проблема экспорта с территории Калининградской области возникла после того, как правительство РФ ввело с 1 октября гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров. Их размер составляет от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты. Пошлина взимается при курсе 80 рублей за доллар и выше. Как сообщала бизнес-омбудсмен Калининградской области Светлана Нижегородова, это отразилось на многих предприятиях региона.