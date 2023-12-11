Кабмин РФ на полгода запретил экспорт твердой пшеницы

Россия ввела запрет на экспорт твердой пшеницы на период до 31 мая 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства страны Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения. Власти рассчитывают, что оно способствует обеспечению продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.

В то же время в документе предусмотрен ряд исключений: в частности, запрет не распространяется на вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, вывоз в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов. В страны ЕАЭС твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных распоряжением правительства квот при наличии разрешений, выдаваемых Минсельхозом РФ.