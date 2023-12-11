Кабмин РФ на полгода запретил экспорт твердой пшеницы

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Россия ввела запрет на экспорт твердой пшеницы на период до 31 мая 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства страны Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения. Власти рассчитывают, что оно способствует обеспечению продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.

В то же время в документе предусмотрен ряд исключений: в частности, запрет не распространяется на вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, вывоз в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов. В страны ЕАЭС твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных распоряжением правительства квот при наличии разрешений, выдаваемых Минсельхозом РФ.

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