Росморпорт повышает часть тарифов по перевозке грузов на калининградской морской линии

Росморпорт с 16 декабря повышает тарифы на морскую перевозку грузов судами «Спарта» и «Спарта II» на калининградской морской линии. Об этом проинформировал Северо-Западный бассейновый филиал ведомства.
«При оказании услуг по морской перевозке грузов между морскими портами Калининград и Большой порт Санкт-Петербург (факультативный морской порт) будут применяться ставки без учета расходов на погрузочно-разгрузочные работы на терминалах», — говорится в сообщении.
В филиале уточнили, что стоимость погрузки и разгрузки не будет включаться в морской фрахт и должна оплачиваться отдельно. С тарифами, которые начнут действовать с 16 декабря, можно ознакомиться на сайте Росморпорта по ссылке.Гендиректор компании «ЕвроТрансЭкспедиция» Кирилл Рассадкин в комментарии «Business FM Калининград» высказал мнение, что одной из причин повышения тарифов может быть увеличение спроса на соответствующий вид транспортировки грузов в регион. «Плюс предновогодняя сезонность, которая обусловлена необходимостью доставки определенной номенклатуры товаров, таких как продукты питания, новогодние сувениры и украшения», — отметил он.