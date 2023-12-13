Совфед одобрил налоговые льготы для офшоров в Калининграде и Владивостоке

Совет Федерации одобрил на заседании в среду, 13 декабря, закон, предусматривающий поправки в Налоговый кодекс РФ для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) в Калининграде и Владивостоке. Об этом пишет ТАСС.



Законопроект предполагает расширение возможностей компаний, зарегистрированных в САР, по выбору формы инвестиций для применения пониженных ставок по налогу на прибыль. В числе льгот — также гибкий подход к оценке выполнения требований к штату сотрудников и офисным помещениям в течение первого налогового периода по налогу на прибыль.

До 2028 года продлевается срок, в который можно использовать офисные помещения за пределами территории специальных административных районов. Для фирм, зарегистрированных в 2023 году, также устанавливается 12-месячный срок представления документов, необходимых для приобретения статуса международных холдинговых компаний. Операции по передаче субъекту РФ или муниципалитету результатов работ и имущества освобождаются от НДС.

«Согласно документу власти городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — наделяются правом не допускать перерегистрацию компании в САР, если поступления по налогу на прибыль в региональный бюджет от компании составляют свыше 0,1% всех поступлений в один год из трех последних лет», — отмечает информагентство.