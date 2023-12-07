Госдума приняла закон о налоговых льготах для офшоров в Калининграде и Владивостоке

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Госдума приняла закон, предусматривающий поправки в Налоговый кодекс РФ для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) в Калининграде и Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был инициирован группой сенаторов. Он предусматривает расширение возможностей компаний, зарегистрированных в САР, по выбору формы инвестиций для применения пониженных ставок по налогу на прибыль.

В числе льгот — также гибкий подход к оценке выполнения требований к штату сотрудников и офисным помещениям в течение первого налогового периода по налогу на прибыль. «Это обусловлено затруднительностью выполнения указанных требований со дня регистрации международной компании», — приводит пояснение авторов информагентство.

До 2028 года продлевается срок, в который можно использовать офисные помещения за пределами территории специальных административных районов. Для фирм, зарегистрированных в 2023 году, также устанавливается 12-месячный срок представления документов, необходимых для приобретения статуса международных холдинговых компаний. Операции по передаче субъекту РФ или муниципалитету результатов работ и имущества освобождаются от НДС.

«Предлагаемые изменения позволят сделать специальные административные районы более привлекательными и обеспечат комфортные условия для перевода бизнеса в Российскую Федерацию, что особенно важно в текущей ситуации», — считают авторы документа.

Специальный административный район на острове Октябрьском в Калининграде был создан в 2018 году. Как писал ранее «Новый Калининград», у его резидентов нет никаких специальных обязательств перед регионом. Вместе с тем власти утверждали, что компании, зарегистрированные в САР на Острове, стали основным источником увеличения сбора налога на доходы физлиц в Калининграде.

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