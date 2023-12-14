«Склады практически пустые»: Лютаревич рассказал об ажиотаже на шпроты

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Накануне Нового года на складах группы компаний «За Родину» почти закончились шпроты. Об этом сообщил председатель совета директоров предприятия Сергей Лютаревич в четверг, 14 декабря, в эфире радиостанции «Балтик Плюс».

По его словам, компания отправляет произведенные консервы на склады с января по сентябрь. «Шпроты — это чисто событийный наш с вами советский момент, когда перед Новым годом все затариваются, бутерброды делают», — отметил глава ГК «За Родину».

Компания реализует шпроты в значительных объемах, как правило, в конце года. «Склады практически здесь пустые, на московском складе чуть-чуть осталось. А так шпроты мы продаём октябрь, ноябрь, декабрь», — заявил Лютаревич.

Глава группы компаний «За Родину» также отметил, что остальные виды консервов стабильно продаются круглый год. Ранее он заявлял, что после введения новых экспортных пошлин покупатели в странах СНГ могут остаться без калининградских шпрот к Новому году, а местные производители — без рынков сбыта.

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