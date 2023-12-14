Лютаревич: ГК «За Родину» отказалась от двух новых заводов из-за нехватки приезжих

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Группа компаний «За Родину» пока не приобретает новые производственные площадки из-за нехватки трудовых ресурсов. Об этом сообщил председатель совета директоров предприятия Сергей Лютаревич в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в четверг, 14 декабря.

Он рассказал, что к покупке рассматривались два рыбоконсервных завода в регионе, но расширить производство сейчас нет возможности. «Самая большая проблема, то, что нас останавливает, — это человеческие ресурсы, трудовые ресурсы. Просто физически нет людей, а наш вид продукции требует много ручного труда, поэтому, к великому сожалению, площадки, которые в Калининграде есть, мы их не рассматриваем в ближайшие два года», — пояснил Лютаревич.

По мнению главы предприятия, увеличение зарплат не поможет привлечь новые кадры, а только приведет к тому, что предприятия начнут работать себе в убыток. Ситуацию позволило бы изменить увеличение количества приезжих в регион. «Люди просто переходят с одного предприятия на другое, а притока такого населения, как нам надо, [нет]. Я считаю, что хотя бы тысяч по 50 если бы приезжало в год именно нормальных людей, которые переезжают с той территории России, тогда, конечно, было бы полегче. А так людей нет. Их физически просто в Калининградской области нет... Нужно больше приезжих», — сказал Лютаревич.

Ранее он сообщал, что из-за введения новых экспортных пошлин ГК «За Родину» с 1 октября приостановила экспорт рыбных консервов. Компания экспортировала продукцию во все страны СНГ, кроме Молдавии.

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