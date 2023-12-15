Облвласти берут кредит на полмиллиарда рублей в банке госкорпорации «Ростех»

Власти Калининградской области берут коммерческий кредит на сумму 500 млн рублей. Итоги соответствующих торгов опубликовали на портале госзакупок. На участие в них была подана только одна заявка — от «Новикомбанка». Комиссия признала её соответствующей требованиям заказчика. На данный момент процедура заключения контракта находится на этапе подписания заказчиком.



Согласно опубликованному контракту, власти берут кредит «в целях финансирования дефицита областного бюджета соответствующего финансового года и (или) погашения долговых обязательств Калининградской области» по плавающей процентной ставке. Ориентировочный период использования кредитных средств — 463 дня: с 25 декабря 2023 года по 1 апреля 2025.

Региональное министерство финансов направляло запросы о предоставлении ценовой информации потенциальным исполнителям. Банки сделали пять коммерческих предложений с процентной ставкой от 16 до 18,6% годовых. Среднее арифметическое значение процентной ставки составило 16,82% годовых. В итоге «в целях экономии бюджетных средств» максимальная цена контракта была установлена из расчёта 16% годовых. В качестве процентов банк получит 101,2 млн рублей, указанных как начальная цена контракта на торгах — ее снижения в ходе аукциона не произошло.

АО «АКБ «Новикомбанк», согласно информации финансового маркетплейса «Банки.ру», — банк государственной корпорации «Ростех». Это специализированная организация, обслуживающая и кредирующая преимущественно корпоративных клиентов, включая крупнейшие российские предприятия высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.