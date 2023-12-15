Компания бывшего топ-менеджера «Лукойла» перерегистрировалась в Калининграде

Все новости по теме: Экономика

Компания бывшего топ-менеджера «Лукойла» Валерия Субботина Maslior Invetsments Limited, зарегистрированная в январе 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах, перерегистрировалась в специальном административном районе в Калининграде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого госреестра юрлиц.

Субботин пришел в «Лукойл» в конце 1990-х годов, в 2016-м стал старшим вице-президентом. С 1 февраля 2017 года он не работает в компании. Недавно Субботин стал 100%-ным владельцем метанолового проекта в Ленинградской области — ООО «Газ-Синтез» в Выборге, которое ранее принадлежало кипрскому офшору «Вална Холдинг Сайпрус Лимитед». Мощность комплекса по производству метанола оценивается в 1,6 млн тонн в год, объем инвестиций — в $1,5 млрд.

Компанию Maslior Invetsments Ltd «Коммерсант» в ноябре 2019 года упоминал в качестве возможного совладельца Антипинского НПЗ через крупнейшего акционера завода на тот момент — «Сокар энергоресурс».

Специальный административный район на острове Октябрьском в Калининграде был создан в 2018 году. Как писал ранее «Новый Калининград», у его резидентов нет никаких специальных обязательств перед регионом. Вместе с тем власти утверждали, что компании, зарегистрированные в САР на Острове, стали основным источником увеличения сбора налога на доходы физлиц в Калининграде.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter