Компания бывшего топ-менеджера «Лукойла» перерегистрировалась в Калининграде

Компания бывшего топ-менеджера «Лукойла» Валерия Субботина Maslior Invetsments Limited, зарегистрированная в январе 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах, перерегистрировалась в специальном административном районе в Калининграде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого госреестра юрлиц.



Субботин пришел в «Лукойл» в конце 1990-х годов, в 2016-м стал старшим вице-президентом. С 1 февраля 2017 года он не работает в компании. Недавно Субботин стал 100%-ным владельцем метанолового проекта в Ленинградской области — ООО «Газ-Синтез» в Выборге, которое ранее принадлежало кипрскому офшору «Вална Холдинг Сайпрус Лимитед». Мощность комплекса по производству метанола оценивается в 1,6 млн тонн в год, объем инвестиций — в $1,5 млрд.

Компанию Maslior Invetsments Ltd «Коммерсант» в ноябре 2019 года упоминал в качестве возможного совладельца Антипинского НПЗ через крупнейшего акционера завода на тот момент — «Сокар энергоресурс».