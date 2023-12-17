«Нам платят за удаленность»: Алиханов рассказал о зарплатах у резидентов ОЭЗ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что зарплаты у резидентов Особой экономической зоны выше на 20-30%, чем у нерезидентов. Об этом он сообщил на странице «ВКонтакте» во время спора со своим подписчиками, пожаловавшимися на низкие зарплаты в регионе.



Дискуссия началась после того, как одна из жительниц задалась вопросом, «почему Алиханов не добивается дотаций для региона», и предложила «всю исполнительную власть посадить на 14 тысяч».

Губернатор ответил, что область получает крупные дотации из федерального бюджета, которые, по его словам, в 2024 году составят около 4 млрд рублей.

«Плюс к этому более 20 миллиардов на поддержку наших предприятий (постановление 1275 по поддержке рабочих мест), — продолжил перечисление Алиханов. — Порядка 2 миллиардов рублей на субсидирование морских перевозок.

Это на память первое, конечно, есть ещё субвенций на исполнение федеральных полномочий и многое другое».

По словам подписчиков главы региона, это недостаточно, и «за удаленность» необходимо платить не только резидентам ОЭЗ, но и «всем без исключения».

«Нам „платят за удалённость“», — заметил Алиханов. — Режим ОЭЗ — средняя зарплата у резидентов выше на 20-30%, чем у нерезидентов ОЭЗ".

В ноябре Калининградстат опубликовал данные, согласно которым среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций региона в январе-сентябре 2023 года составила 52 122,6 руб. Эксперты уточнили, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года зарплата выросла на 13,1%.