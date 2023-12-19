Путин утвердил налоговые льготы для калининградского офшора

В России начали действовать налоговые льготы для «русских офшоров». Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ, за исключением ряда положений, вступает в силу со дня опубликования, пишет ТАСС.

Закон направлен на повышение привлекательности специальных административных районов РФ, к которым относятся остров Русский (Приморский край) и остров Октябрьский (Калининградская область) и перевод бизнеса в российскую юрисдикцию. Документ совершенствует налоговый режим указанных территорий и расширяет возможности международных холдинговых компаний, зарегистрированных в САР, по выбору форм инвестиций для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций.

Также закон до 2028 года продлевает срок применения ранее предоставленной холдинговым компаниям возможности использовать офисные помещения за пределами территории специальных административных районов — в городах Владивосток и Калининград.

Кроме того, документом предусматривается предоставление имущественного налогового вычета при продаже долей в уставном капитале экономически значимой организации либо долей в уставном капитале организации, созданной в судебном порядке, полученных в собственность налогоплательщиком пропорционально доле его косвенного владения в уставном капитале экономически значимой организации.