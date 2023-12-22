В Калининградскую область из Германии завезли полмиллиона инкубационных яиц

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В Калининградскую область доставили 576 тысяч инкубационных (предназначенных для вывода птенцов) яиц из Германии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области.

По информации управления, всего за минувшую неделю было ввезено 1317 тонн продукции животного происхождения. Из них: 382 тонны мяса из Бразилии и Китая, 915 тонн рыбы и морепродуктов из Вьетнама, Индии, Марокко, Таиланда, Эквадора и Фарерских островов, 20 тонн кормов из Сербии и 576 тысяч штук инкубационного яйца из Германии.

Ранее сообщалось, что цены на яйца в России решили снижать за счет беспошлинных закупок продукции в Турции и Азербайджане.

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