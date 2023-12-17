Цену на яйца в России собираются корректировать за счет закупок в Турции и Азербайджане

Цены на яйца в России решили снижать за счет беспошлинных закупок продукции в Турции и Азербайджане. О том, что импортные яйца попадут на рынок через две-три недели, заявил на съезде партии «Единая Россия» министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.



«В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана, — цитирует Патрушева „Коммерсант“. — Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены».

При этом министр отметил, что на текущий момент цены продолжают расти, но их снижения стоит ожидать после Нового года.

В последние месяцы Россия столкнулась с резким ростом цен на куриные яйца и мясо птицы, который, в том числе, коснулся и Калининградской области.