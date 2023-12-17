Цену на яйца в России собираются корректировать за счет закупок в Турции и Азербайджане

Цену на яйца в России собираются корректировать за счет закупок в Турции и Азербайджане
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Инфляция

Цены на яйца в России решили снижать за счет беспошлинных закупок продукции в Турции и Азербайджане. О том, что импортные яйца попадут на рынок через две-три недели, заявил на съезде партии «Единая Россия» министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана, — цитирует Патрушева „Коммерсант“. — Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены».

При этом министр отметил, что на текущий момент цены продолжают расти, но их снижения стоит ожидать после Нового года.

В последние месяцы Россия столкнулась с резким ростом цен на куриные яйца и мясо птицы, который, в том числе, коснулся и Калининградской области.

Яйца начали резко дорожать в регионе с октября. Мониторинг «Нового Калининграда» показывает, что по сравнению с сентябрем стоимость первой категории в крупных торговых сетях увеличилась на 13-20 рублей. В ноябре цены выросли в среднем еще на 17 рублей и достигли 110 рублей за десяток. В отдельных торговых точках розничная стоимость доходила до 140 рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter