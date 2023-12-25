Алиханов: для калининградских паромов обещают разработать «импортонезависимые» проекты

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Проектирование трех железнодорожных паромов для поставки грузов в Калининградскую область должны завершить в третьем квартале 2024 года. В документации должны предусмотреть отечественные двигательные установки. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в рамках дня Калининградской области на Международной выставке-форуме «Россия», пишет ТАСС.

«Нам нужно доработать проект так, чтобы он был полностью импортонезависимым. Уже сейчас за счет собственных средств, которые есть в бюджете „Росморпорта“, начинается проектирование. В течение семи-девяти месяцев они обещают перепроектировать его и запроектировать там отечественные двигательные установки», — цитирует информагентство Алиханова. Губернатор добавил, что местом строительства судов предложена верфь «Звезда».

О решении построить для Калининградской области три новых парома стало известно в конце сентября. Об этом сообщил, в частности, глава Минэкономразвития Максим Решетников, подводя итоги совещания президента с министрами по вопросам социально-экономического развития региона. Впоследствии его слова подтвердили в областном правительстве.

Глава Росморпорта Сергей Пылин сообщал в ноябре, что за основу решили взять проект построенных для «Росморпорта» паромов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Стоимость строительства одного судна оценивается в 15 млрд рублей. Предполагаемые сроки строительства — 2028-2029 годы.

Сейчас регион располагает четырьмя железнодорожными паромами, которые перевозят вагоны и грузовики.

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