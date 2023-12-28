«Ведомости»: новое руководство ОСК обсуждает смену гендиректора завода «Янтарь»

Новое руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), перешедшей в октябре под контроль банка ВТБ, обсуждает смену руководства двух судостроительных предприятий. В частности, планируется сменить гендиректоров Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде и «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к разным судостроительным заводам.



Два собеседника издания отметили, что попытки поменять гендиректоров заводов закономерны в связи с тем, что Объединенную судостроительную корпорацию получил в управление ВТБ. Один из источников сообщил, что новое руководство корпорации как минимум один раз говорило на совещаниях, что к менеджменту есть вопросы.

Завод «Янтарь» с июня 2020 года возглавляет Илья Самарин. До этого он руководил 33-м судоремонтным заводом в Балтийске.

В августе 2023 года стало известно, что предприятия ОСК переходят в доверительное управление ВТБ. В Калининградской области к ней относятся Прибалтийский судоремонтный завод «Янтарь», «33 Судоремонтный завод» и «Светловское предприятие „ЭРА“». Как сообщал «Интерфакс», передачу госпакета ОСК поддержал президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

ПСЗ «Янтарь» специализируется на строительстве военных кораблей и гражданских судов различного класса, а также на судоремонтных работах. Государственный судостроительный холдинг «Объединенная судостроительная корпорация» выступает учредителем предприятия.