Эксперт: рост доходов россиян в 2023 году опережал инфляцию

Рост доходов россиян в 2023 году опережал инфляцию. Об этом сообщил ТАСС первый замгендиректора Центра стратегических разработок Борис Копейкин во вторник, 2 января.

«Увеличение реальных доходов сопровождается, что вполне естественно, ростом спроса и, как следствие, способствует инфляции. Но главный итог 2023 года — в том, что этот рост все же перекрывается ростом доходов граждан. И это главная черта трансформации экономики — экономики, которая ценит труд и адресно поддерживает нуждающихся», — цитирует Копейкина ТАСС.



Он уточнил, что по итогам года фиксируют рост как номинальных, так и реальных заработных плат: «Рост доходов обеспечивался за счет роста реальных заработных плат. Доля от оплаты труда наемных работников в общей структуре доходов населения в третьем квартале увеличилась до 57,9%. При этом рост средней номинальной заработной платы в октябре 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 17,2%. Реальные зарплаты выросли на 9,9%», — заявил Копейкин.

Напомним, в ноябре уровень инфляции в Калининградской области составил 8,87%. Это больше, чем по Северо-Западному федеральному округу (6,91%) и по России в целом (7,48%).

Ранее эксперты сообщали об опережающем общероссийские темпы росте цен в регионе. В частности, об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил в октябре, что рестрикциям со стороны ЕС подвергается порядка 80% товаров, поставляемых в Калининградскую область. Экономист, профессор МГУ им. Ломоносова Наталья Зубаревич отметила низкие темпы, с которыми область восстанавливается от введенных санкций.