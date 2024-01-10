Калининградстат рассказал, в каких отраслях в 2023-м были самые высокие зарплаты

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Калининградстат проанализировал размер зарплат в регионе в январе-октябре 2023 года. Результат аналитики представлен в докладе ведомства.

Согласно опубликованным данным, самые высокие зарплаты получали специалисты из области рыболовства и рыбоводства. Причем если в январе-сентябре размер их среднего заработка составлял 133887,6 руб., то в октябре он достиг аж 342369,5 руб.

Отметим, что аналогичный скачок зафиксирован и в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты: если в январе-сентябре средний заработок в данной отрасли был равен 67118,7 руб., то в октябре он вырос сразу до 111601,7 руб.

Помимо того, в Калининградской области большие зарплаты получали в 2023 году специалисты из областей финансов и страхования: 92180,2 руб. в январе-сентябре и 94540,5 руб. в октябре. За ними следуют сотрудники, занятые в в области информации и связи — им платили в среднем по 80764,7 руб. в первые 9 месяцев прошлого года и 81356,7 руб. в октябре. А вот у работников, занятых добычей полезных ископаемых, возникла обратная ситуация, их доходы в октябре заметно упали: с 82262,1 руб. до 72970,9.

Невысокие результаты зарплаты демонстрируют административная деятельность, гостиничное дело и работа риэлторов, представители этих сфер в среднем получали от 32 до 35,6 тыс. рублей.

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