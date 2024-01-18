Госдума приняла законопроект о выплате процентов с неначисленной задержанной зарплаты

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект о выплате процентов за задержку зарплаты. Соответствующие документы опубликованы в думской электронной базе.



Проект внесли на обсуждение в начале октября. Поправки хотят внести в статью 236 Трудового кодекса РФ. Она предусматривает материальную ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику.

Как указано в пояснительной записке, в данный момент работник может через суд потребовать денежную компенсацию за задержку выплат от работодателя. При рассмотрении таких споров суды назначают работодателям выплаты без учета предусмотренных законом 236 ТК РФ процентов, «тем самым фактически освобождая работодателей от материальной ответственности за неначисление причитающихся работнику выплат».

«Кроме того, часть первая статьи 236 Кодекса не позволяет однозначно определить дату, с которой следует начислять соответствующие проценты (денежную компенсацию), в случае признания за работником права на получение тех или иных выплат», — указано в пояснительной записке

Законопроект же предлагает начислять проценты за несвоевременные выплаты работникам. Размер процентов будут исчислять со дня задержки по день фактического расчета включительно. Проценты должны быть не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.